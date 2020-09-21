التحقيق مع 13 موظفاً تأخروا عن العمل 35 دقيقة بالدقهلية

قرر الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إحالة 13 موظفاً في الوحدة المحلية بقرية "المعصرة"، دائرة المركز، للتحقيق بسبب تأخرهم عن العمل لفترات زمنية بلغت 35 دقيقة.

وأسفرت جولة مفاجئة لنائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، المحاسب صلاح عبد الله، شملت الوحدة المحلية لقرية "المعصرة"، في وقت مبكر من صباح اليوم، تنفيذاَ للتعليمات المشددة بشأن المرور على المجالس القروية والوحدات الخدمية بالقرى، في نطاق المجالس القروية ومتابعة سير العمل بها، عن رصد عدم حضور 13 موظفاً إلى مقر عملهم، حتى الساعة 8:35، فقرر إحالتهم للتحقيق.

وخلال الجولة، التي شملت المرور على وحدة طب الأسرة بالمعصرة، لمتابعة سير العمل في مبادرة "100 مليون صحة"، نبه نائب رئيس المركز على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، وعدم استخدام سخانات المياه الكهربائية.