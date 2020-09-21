ضبط 3 أطفال أصابوا ركاب قطار إسكندرية بالحجارة في قنا

ضبطت وحدة مباحث مركز قنا، برئاسة الرائد محمد المغربي، 3 أطفال بتهمة إلقاء حجارة على أحد القطارات، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بضبط 3 أطفال بقرية "القناوية"، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، بتهمة إلقاء حجارة على قطار ركاب، وإصابة عدد من الركاب، أثناء مرور القطار أمام القرية.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وقال مصدر بالسكة الحديد في قنا إن الواقعة جرت يوم الاثنين الماضي، وكانت بالقرب من المحطة الفرعية بقرية "القناوية"، بدائرة مركز قنا، ما بين قنا ودشنا، حيث رشق أطفال مجهولون ركاب القطار رقم 163 "المميز"، المتجه من أسوان إلى الإسكندرية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة وراكب آخر.