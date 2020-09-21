صاحب سلسلة معامل شهيرة يفقأ عين شاب لخلاف على استخدام مصعد بحلوان

تسبب خلاف على استخدام مصعد كهربائي بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة حلوان، في قيام صاحب سلسلة معامل طبية شهيرة بالقاهرة والمحافظات بمساعدة صديقه بفقأ عين شاب، ونُقل المجني عليه إلى المستشفي للعلاج، حيث تبين أنه فقد العين اليمنى.

وضُبط المتهم وصديقه، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان نسبة الإصابة.

وتلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وإصابة شاب إصابة بالغة في عينه اليمنى في شارع شريف بدائرة القسم.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين كل من "محمد.أ"، مالك مجموعة معامل تحليل طبية شهيرة، وشاب يدعى "مصطفى سلطان"، بسبب الخلاف علي استخدام المصعد الكهربائي الخاص بالعقار سكنهما، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، واستعان المتهم الأول بصديقه، وقاما بالاعتداء على المجني عليه، ما أدى إلى فقأ عين الثاني، وتمكن المتهمان من الهرب، فيما نُقل المجني عليه إلى مستشفي حلوان العام، وتبين أنه فقد عينه اليمنى.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهميّن، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود الواقعة، اعترفا بارتكاب الواقعة.

وحُرر المحضر اللازم، وبعرض المتهميّن على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.