علي جمعة: سيدنا موسى فقأ عين ملك الموت لأنه اعتقد انه سيعتدي عليه

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا موسى سار في دائرة التيه خلال 40 سنة، وجاء جيل بعد دلك قبل انتهاء سنوات التيه، وعندما انتهت أرسل الله ملك الموت كما في البخاري، لافتا أن ملك الموت يستأذن من الله قبل أن يقبض الروح، ويرسله قبل معاد القبض بمدة "عشان يتفاهم مع النبي".

وأضاف "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيدنا موسى عندما فتح الباب وجد شخص في صورة بشر، فقال له "أجب داعي الله"، فظن أنه سيقتله فضربه في عينينه ففقأها.

وتابع: "الناس مش عاجبها الحديث دة وتقولك إزاي، دة مش ملك ده صورة تانية خالص، ودة نبي، وده الحديث يبين أن الأنبياء أفضل من الملائكة وأعلى درجة منهم، رغم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الله أسجدهم لآدم".

وواصل: "يا بشر أنتم ممكن تكونوا فوق الملائكة ويجعل الله الملائكة خداما لكم في الجنة بس بشرط إنكم تطيعوه".