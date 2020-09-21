رئيس ري القليوبية يتفقد أعمال تأهيل ترعة السبيل بطوخ

تفقد المهندس محمد محمد أبو السعود، رئيس الإدارة المركزية لري القليوبية، يرافقه المهندس بلال عبدالقادر، مدير عام الري، أعمال تأهيل ترعة السبيل بطوخ ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة القليوبية.

كما تفقد "أبو السعود" أعمال تأهيل ترعة المكاسر بحضور طاقم إشراف المشروع.

قال "أبو السعود" إن مشروع تبطين الترع يهدف إلى الحفاظ على مياه الري والتوزيع العادل لها في أول وآخر الترع، بحيث تصلهم نفس كمية المياه وبنفس السرعة، موضحا أن التبطين يسهم أيضا في توفير أموال الصيانة والتي كانت تنفق على إزالة الحشائش والملوثات من الترع وكذلك تقليل التبخر للمياه.

وأضاف أنه تم العمل على استخدام أساليب الري الحديثة لترشيد المياه وتوفير كميات منها، لزراعة مساحات أخرى تساهم في زيادة الموارد الغذائية علاوة على أن مشروع تبطين الترع يسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة.