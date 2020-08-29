"ري القليوبية" ينفي وجود أي شكاوى من نقص المياه

نفى وكيل وزارة الري بمحافظة القليوبية، المهندس محمد أبو السعود، وجود أي أزمات تتعلق بنقص مياه الري بمختلف قرى ومناطق المحافظة.

وأشار أبوالسعود، في بيان صحفي، إلى أن لجان المتابعة لم ترصد أي شكاوى بشأن نقص المياه أمام المزارعين لري الأراضي، مضيفاً أن جميع الترع والرياحات بالمحافظة يتم العمل على تطهيرها أولاً بأول، حفاظاً على توفير كميات المياه اللازمة للمزارعين بجميع أنحاء المحافظة، وحماية محاصيلهم من التلف وزراعاتهم من البوار.

وأضاف أن مديرية الري بالقليوبية تقوم بأعمال تطهيرات سنوية لجميع الترع والرياحات بالمحافظة، بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه سنوياً، إلى جانب استمرار أعمال التبطين والتأهيل للترع، ضمن المشروع الرئاسي لتأهيل الترع، مشيراً إلى أنه من المقرر تبطين وتأهيل 165 كيلومتراً من الترع بالمحافظة، بإجمالى تكلفة تبلغ حوالي 400 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، المهندس حسن زايد، أنه يجري التنسيق بشكل يومي مع مديرية الري، لأعمال التطهير بالترع، لتوفير الكميات المطلوبة من مياه الري بالترع للفلاحين، وأضاف أنه تم تحديد 40 ألف فدان بالمحافظة، سيتم تغيير نظام الري بها من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال عامين.