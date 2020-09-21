"الهجرة" تنظم زيارة لوفد شبابى من الدارسين بالخارج إلى القرية الذكية

فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، الموجودين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جهود الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك القرية الذكية وما تتضمنه من شركات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أننا دائما نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، مشيرة إلى أننا اليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها في الخارج، فكان لابد ان تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمي في مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها.

السفيرة نبيلة مكرم للشباب: إذا قررتم الاستمرار في الخارج ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الام

ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب، مؤكدة "لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتم الاستمرار في الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الام، وأنتم في الخارج هدفك يبقى أمامك وهو تشريف وطنك في الخارج، واذا قررتم العودة الى مصر فهذه الجولات التي تنظمها الوزارة لكم تعرفتم من خلالها على فرص العمل المتوفرة في مصر".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه كان من المهم ان يتعرف الشباب على التطور الرقمي في مصر والمجهود المبذول وتكليفات القيادة السياسية لكافة الوزراء بالتطوير في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ليس بالكلام والاغاني ولكن بالمعلومات الصحيحة ولذلك وزارة الهجرة تنظم هذه الجولات للشباب بالخارج ليتم شرح كافة المعلومات حول ما يحدث في مصر من تنمية والدفاع يكون بهذه المعلومات، مؤكدة أن ما تشاهدونه اليوم من تطور رقمي سيجعلكم فخورين جدا بوطنكم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشباب الحاضرين يمثلون شباب مصر الواعد الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها؛ مستعرضا استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والتي تعتمد في كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور أساسية وهى تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابداع التكنولوجي؛ وذلك ارتكازا على ثلاث قواعد وهى البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمى دامج.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال مشروع استرشادي في محافظة بورسعيد، وكذلك تنفيذ مشروعات عديدة ومنها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الى الجامعات الرقمية، ومشروع انقاذ القانون؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى من خلال التحول إلى حكومة تشاركية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تدريب ١١٠ آلاف متدرب بتكلفة اجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه خلال 2020

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ وأن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب ١١٠ آلاف متدرب بتكلفة اجمالية تصل الى ٤٠٠ مليون جنيه وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب ١٠٠ الف شاب خلال عام ونصف بتكلفة ١٦ مليون دولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف تدريب الف شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب وذلك بميزانية سنوية تصل إلى اكثر من ٤٠٠ مليون جنيه؛ كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة والتي تضم في المرحلة الأولى أربعة مبان في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وافريقيا؛ موضحا أنه في اطار دعم الابداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية في سبع جامعات اقليمية حيث تم الانتهاء خلال العام الحالي من انشاء ٥ مراكز في محافظات كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا في حين سيتم افتتاح مركز الابداع بأسوان مع ديسمبر الحالي، ويتم العمل على انشاء مركز ابداع في الإسماعيلية كما يتم انشاء مركزين اخرين في القاهرة أحدهما بالقرب من جامعة القاهرة والآخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين ثلاثة اخرين في الإسكندرية وطنطا والزقازيق.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الالياف الضوئية خلال 36 شهراً؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

هذا وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الشباب الحاضرين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول عدد من المحاور المتعلقة بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودعم ريادة الأعمال وإتاحة التدريب التقني للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين في عدة مجالات مثل النقل والصحة.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.

وعقب اللقاء، قام الوفد من شباب الدارسين بالخارج بجولة بالقرية الذكية التى تضم أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر؛ وأطلع الوفد خلال الزيارة على أهم مجالات عمل الشركات والهيئات التى اتخذت من القرية الذكية مقرا لها والتى تعمل فى تخصصات صناعة البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة إلى أنشطة التدريب على المهارات الرقمية؛ وأشاد الوفد بما شهده من تطور فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وما تتضمنه القرية الذكية من شركات رائدة متخصصة فى هذا المجالات وتضاهى ما يرونه فى الخارج.