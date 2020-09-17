وزيرة الهجرة: الحكومة تحاول ربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن زيارة الدارسين بالخارج لروضة السيدة والمشروعات المختلفة، قائلة: إن هؤلاء الشباب اجتهدت الدولة في إعادتهم أثناء جائحة فيروس كورونا لأرض الوطن، لافتة إلى أن الحكومة تحاول ربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم.

وأكدت "مكرم"، خلال لقاءها بكاميرا "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء الشباب جرى إغلاق جامعاتهم في الخارج، بسبب تداعيات أزمة كورونا، موضحة أنه كان لابد من الاستفادة من تواجدهم في مصر قبل عودتهم لاستكمال دراستهم بالخارج، لاطلاعهم على ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات وما تحققه من إنجازات.

وأشارت إلى أن هؤلاء الشباب في تخصصات عالية المستوى، وجامعات مرموقة في الخارج، موضحة أن هذه المبادرة بدأت بزيارة وزارة الري للتعرف على قضية سد النهضة، وزيارة المجلس القومي للمرأة للتعرف على قضايا التي تتدخل الدولة فيها لصالح المرأة، وزيارة متحف القوات الجوية والقاعدة الجوية وما لهم من فخر شديد بعض رؤية هذه الأماكن العسكرية.

وأوضحت أن الدكتور خالد عبدالغفار، نوه بأنه لابد من الترويج للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرة إلى أن زيارة اليوم لروضة السيدة زينب والمشروعات المختلفة استهدفت المناطق العشوائية التي تم تطويرها لأنها تنفي كل ادعاءات الإخوان، مضيفة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بدء فتح تلقي طلبات الترشيحات الخاصة بمجلس النواب من 17 إلى 26 سبتمبر، حيث إن هناك 8 مقاعد للمثلي المصريين بالخارج تحت قبة البرلمان.