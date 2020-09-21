أحمد مجدي عمارة يدعم "100 مليون صحة" بـ"الرياضة حياة"

صدر حديثًا عن دار "بن رشد" للنشر كتاب "الرياضة حياة" للكاتب أحمد مجدي عمارة، والذي يشجع فيه الجميع على ممارسة الرياضة تأييدًا لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".

ويضم الكتاب عددا من شهادات بعض الرياضيين والمشاهير عن فوائد الرياضة، ويقع الكتاب في 289 صفحة من الحجم المتوسط مقسمة إلى 3 فصول، الأول يدور عن فوائد الرياضة وشهادات بعض المشاهير من الفن والرياضة، والثاني يتحدث عن المبادرات الصحية التي تتبناها الدولة وآخرها مبادرة "دراجتك.. صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة.

ويتحدث الفصل الأخير من الكتاب عن تأثير ممارسة الرياضة في التصدي لبعض الأمراض والفيروسات المنتشرة وأبرزها فيروس كورونا، الذي هدد حياة العالم وتسبب في وفاة الكثيرين.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في وقت سابق، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، في الفترة من 18/9/2020 وحتى 31/12/2020 بمختلف مراكز وقرى المحافظة وعلى مستوى 22 إدارة صحية.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أنّ المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بشكل دورى، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستهدف المواطنين فوق الـ40 عاما وعددهم مليونا و670 ألفا بالجيزة، طبقا لما هو مسجل بقاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة.

وقال محالفظ الجيزة، إنّه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، كما أنّ المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وضعت خطة لتوعية المواطنين وتوجيههم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة، التي تهدف لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بهدف الوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من أي أمراض.