دار ابن رشد تنظم حفل إطلاق رواية "سماءٌ وسبعةُ بحور" الثلاثاء

تنظم دار ابن رشد لحفل توقيع وإطلاق رواية "سماءٌ وسبعةُ بحور" للروائي والكاتب الفلسطيني ناجي الناجي، وذلك يوم الثلاثاء 18 أغسطس الجاري في الساعة الخامسة والنصف، بمقر النادي المصري للتجديف بالدقي، ويدير اللقاء الإعلامي والكاتب خالد منصور، مع قراءات من الرواية تقدمها الإعلامية سارية ياسين.

يشار إلى أن الرواية صدرت حديثا عن دار ابن رشد، وتتناول تجربة اللقاء الأول بين لاجىء سقط رأسه ونما في المنافي، وبين بلاده التي حملها منذ ميلاده وشمًا على ساعده، وأهزوجة على فمه، وبيرقاً فوق خيمته، بجدليتيّ المأمول والملموس، والواقعي والغيبيّ.

ومن خلال خطين سرديين متوازيين، يروي الكاتب رحلة اللقاء الأول وتجسّد حكايات الأسلاف والخرائط واللاجئين في شخوص وفي حجر وشجر، معيدًا النص في تداخل لازمني إلى تجلّيات تجارب المنافي وتأثيراتها في التكوين النفسي لعدد من شخوص العمل.

وتشتبك الرواية مع عدد من المفاهيم التي أحاطت بالفلسطينيين في المنافي وتأثرهم وتأثيراتهم مع المجتمعات الأخرى، ونتاج تلك التفاعلات في تشكيل شخصية اللاجىء والمنفيّ والمغترب، متعرضةً إلى سوسيولوجيا المخيم والمنفى، وعلاقتها بالثابت والمتحول المجتمعي في السنوات الأخيرة.