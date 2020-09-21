"غزة مونامور" يفوز بأول جوائزه الدولية من مهرجان تورنتو بكندا

فاز الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للأخوين طرزان وعرب ناصر، بأولى جوائزه الدولية من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا، وهي جائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك)، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من المهرجان الذي اختتم فعالياته مساء أمس، كما وصفته لجنة التحكيم التي منحته الجائزة بـ"الحكاية الشاعرية والدافئة والمحفزة للفكر عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية".

وحصد الفيلم بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الكثير من المديح سواء الجمهور الذي صفق لأكثر من خمس دقائق، أو من الصحافة الدولية مثل هوليوود ريبورتر، وسينيوروب، وسكرين ديلي وغيرهم، التي وصفته بالجوهرة والعمل الرائع والاستثنائي، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المشاركة في مهرجانيّ فينيسيا وتورونتو هذا العام، والفيلم العربي الوحيد المشارك في مهرجان تورونتو.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـ"أبولو" ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم "Gaza Mon Amour" من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.