حلاوة: الشعب أسقط الإخوان أمس وأقول للممثل الفاشل: وقت الحساب سيأتى

قال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصرى أسقط جماعة الإخوان الإرهابية أمس، عندما تجاهل تماماً دعواتها التحريضية والمشبوهة لتخريب البلد وإثارة الفوضى. وأكد محمد حلاوة إن ما حدث أمس من تجاهل المصريين لدعوات الإخوان والممثل الفاشل للتظاهر وإثارة الفوضى يعكس وعى المواطنين بمصالح الوطن وأولوياته خلال المرحلة الحاسمة التى نعيشها، والأزمات التى يمر بها العالم أجمع، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يريد العمل والتنمية والمصانع وتطوير التعليم والرعاية الصحية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة، بينما لا يريد الإخوان والممثل الفاشل إلا الخراب والدمار .

وشدد محمد حلاوة على أن الشعب المصرى لا ينسى من يقدم له الخير، كما لا يتسامح مع من يسعى لإيذائه أو يضمر له الشر، مشيراً إلى أن وقت الحساب لجماعة الإخوان الإرهابية وللممثل الفاشل ولكافة الأبواق والقوى المعادية آتٍ فى القريب العاجل، ولن يمر أى مجرم فى حق الوطن بجريمته.

ووجه محمد حلاوة الشكر لجموع المصريين العاملين بإخلاص فى مختلف المجالات وعيونهم على مستقبل أفضل والداعمين لبناء دولة حديثة مواكبة للعصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.