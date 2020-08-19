النائب محمد حلاوة : الإصلاحات الدستورية والسياسية للرئيس السيسي وراء الازدهار الحالي للبلاد

أكد محمد حلاوة الفائز ضمن القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، أن الإصلاحات الدستورية والسياسية للرئيس السيسي وراء حالة الازدهار التي تعيشها مصر في جميع المجالات ، بدءا من عودة الغرفة التشريعية الثانية ومرورا بالمشروعات العملاقة ومواجهة التحديات الكبرى خارجيا وداخليا ، وانتهاء بالعمل الجاد والدءوب لتحقيق الأمن والنهوض بالبلاد

وقال محمد حلاوة بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ ، إن الإصلاحات الدستورية والسياسية للرئيس السيسي ، هدفها بناء دولة قوية وقادرة وحديثة يمكنها تحقيق الحلم المصرى والوجود في مصاف الدول الناجحة ،مشيرا إلى أن التجربة التي مررنا بها خلال السنوات الست الماضية وقدرة البلاد على تحويل المصاعب والمحن إلى فرص للنمو والتنمية والاصطفاف الوطنى والتماسك الاجتماعى ، تشهد على أن الحلم الذى طرحه الرئيس السيسي على المصريين في خطاباته الأولى بعد توليه الحكم ، لم يكن مجرد كلمات للاستهلاك أو دغدغة المشاعر ، بل كانت جميعها وعودا وعهودا للمصريين ، بضرورة التغيير إلى الأفضل

وأثنى محمد حلاوة علي وعي الشعب المصري ومشاركته الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن أرقام المشاركة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم ، هي الأعلى بين نسب مشاركة المواطنين في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان ، منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشورى عام 1979

وتقدم محمد حلاوة بالشكر لجميع من أدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدا أن المصريين كانوا عظماء كالعادة في درجة وعيهم واستجابتهم للمشاركة في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات التي تعمل على دعم دولة القانون والمؤسسات

وشدد النائب محمد حلاوة أن أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين أمام مسئولية كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلس لتكون الغرفة الثانية للتشريع خير معين ومشارك لمجلس النواب والقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القيام بدورهم واتخاذ القرارات التي تخدم المواطن المصري أولاً.