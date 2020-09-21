سامح بسيوني يستعد لبروفات "صلاة الملائكة" بالمسرح القومي

يستعد المخرج سامح بسيوني، لعرض مسرحيته الجديدة "صلاة الملائكة"، تأليف الكاتب الراحل توفيق الحكيم.

وقال بسيوني، لـ"الوطن"، إنّ المسرحية بطولة علاء قوقة، عابد عناني، فاطمة محمد علي، وأحمد أبو عميرة، ومجموعة من فناني ونجوم فرقة المسرح القومي.

وأضاف المخرج سامح بسيوني، أنّه بدأ حاليا بروفات المسرحية المنتظر عرضها في الموسم الشتوي للمسرح.

يذكر أنّ المخرج سامح بسيوني كان مشرفا على حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي انطلق مطلع الشهر الحالي، وكشف المخرج سامح بسيوني، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، تفاصيل الحفل، قائلا إنّ حفل الاقتتاح يتضمن عرض مسرحية قصيرة بعنوان "تحت النظر"، إخراج كمال عطية.

يذكر أنّ الفنان سامح بسيوني ممثل ومخرج مسرحي، قدم عددا كبيرا من المسرحيات مع كبار الفنانين، وبينها مسرحية "يوليوس قيصر" لـ شكسبير في 2008 "مخرجا"، وفي عام 2010 تعاون مع الفنان باسم سمرة في مسرحية "ماتحبكوهاش".

وكان من أبرز المسرحيات التي أخرجها سامح بسيوني، تعاونه مع الفنان محمد رمضان عام 2013 بمسرحية "رئيس جمهورية نفسه"، تأليف ميخائيل رومان.