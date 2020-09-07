مقتنيات 19 من رواد المسرح في متحف المركز القومي

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استمرار السعي لحفظ وتوثيق مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة بهدف صون تاريخ عمالقة نجحوا في رسم ملامح تاريخ الإبداع في العصر الحديث.

وأضافت أن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، نجح من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق في تأسيس متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية، يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة، مشيرة إلى أن تخليد العظماء يعد عرفانا من الوطن بجهودهم التي حافظت على ريادة مصر الحضارية .

يُذكر أنَّ متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم مقتنيات أكثر من 19 شخصية من رواد الحركة المسرحية هم: "توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، محمد عوض، مظهر أبو النجا، منير مكرم، سيد زيان، محمود مسعود، إضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو، محمد الحلو، أولاد ياسين، وجار حاليا استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوي والفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل ومحمود الحديني ورشوان توفيق وحسين رياض.