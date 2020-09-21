والد الهارب محمد علي: حرامي واتبرأت منه "ولو شوفته هضربه بالجزمة"

هاجم علي عبدالحالق، نجله المقاول الهارب محمد علي، مؤكداً أنه "ابن عاق"، ورفض الاستجابة لكل النصائح التي قدمها له، ووصفه بـ"الشخص الفاشل" بعد فشل دعوته الجديدة للتظاهر ونشر الفوضى والعنف، والتي لم تلق أي استجابة بين المصريين على غرار الدعوات التحريضية السابقة على مدار عامين.

وقال "عبدالخالق" في تصريحات لـ"الوطن": "ابني ولد عاق وفاشل ومريض شهرة، وكل اللي بيعمله ده علشان مرضه بالشهرة والنجومية، حتى لو على حساب أهله وبلده، ومحمد لا يفقه شيء في السياسة، ولا عمره كان بيفهم سياسة ولا مهتم بقضايا الشأن العام، لكن بيتم تحريكه من الخارج من جانب التنظيم الدولي للإخوان، وهو فرحان بالشو والشهرة".

وأشار "عبدالخالق" إلى المكالمة الهاتفية التي جمعته بنجله بعد هربه إلى الخارج وترويج فيديوهات تحريضية ضد الدولة، قائلاً: "قلت له يا ابني عيب اللي بتعمله، أنت ماشي في سكة سوداء وأخرتها وحش وأنت لا فاهم حاجة وبيتم تحريكك واستخدامك، وطلبت منه يعتذر نهائيا، وسكت وماردش وبعدها قال إنه هيضربني بالجزمة وعملي بلوك".

وتابع: "فيه ابن يقول لأبوه هضربك بالجزمة إلا إذا كان ابن عاق.. أنا اللي بوعدك يا محمد إني هضربك بالجزمة أول ما تيجي مصر، لأنه هترجع هترجع، بس هتبقى نهايتك سوداء وهضربك أمام الكاميرات لأنك محتاج تتربى من جديد".

وأوضح "عبدالخالق" أن نجله الهارب استولى على أموال العائلة قبل سفره خارج مصر، قائلاً: "كان مخطط للي بيعمله، لأنه قبل ما يسافر خد فلوس أخوه اللي مات، وسرق فلوسي كلها، وباع أملاك كتيرة"، وتابع والد "المقاول الهارب" مخاطباً نجله: "إزاي عندك وش تتكلم عن البلد وأحوالها وأنت سارق مال اليتامى ولاد أخوك، وسارق مال أبوك".

انقسامات بين الإخوان والمقاول الهارب بعد الفشل الجديد

ونشبت حالة انقسام بين الإخوان والمقاول الهارب خلال الساعات الماضية، بعد فشل دعوات التظاهر والفوضى أمس، وظهر المقاول الهارب محمد على ، في حالة نفسية سيئة بسبب عدم نزول الشعب المصري للمظاهرات، منتقدا لأول مرة القنوات التابعة للإخوان، قائلا: "هي قنوات المعارضة بتاعة الإخوان فين؟ دا أنتو عندكو يجي 100 قناة، ولا أنتو بس فالحين في الكلام، ولابتقبضوا يا خونة؟".

لم يكن الهارب محمد علي هو الوحيد الذي ينتقد أسلوب عمل الجماعة الإرهابية، فظهر الإخواني الهارب عصام تلمية وهو يهاجم عمل اللجان الإلكترونية الإخوانية في برنامجه على القنوات الإرهابية، وقال: "فيه لجان إلكترونية عند الإخوان المسلمين، وبينشروا كلام بلا أدلة وبلا وقائع، وفيه ناس بتقبض على كده"، ليشهد شاهد من أهلها وتتفاقم الانقسامات داخل التنظيم.