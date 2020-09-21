"وقعوا في بعض".. المقاول الهارب يهاجم الجزيرة وإخواني يفضح اللجان

لم تجد جماعة الإخوان الإرهابية صدى لمحاولات بث الفتنة ونشر الفوضى والتحريض على التظاهر في مصر، لكن على العكس عانت من الانقسامات واختلاف وجهات النظر بين قياداتها وأفرادها حتى وصلت إلى مهاجمة بعضهم البعض، كما فعل المقاول الهارب محمد على عندما هاجم قناة الجزيرة ووصفها بالخيانة، ومهاجمة الإخواني عصام تلمية للجان الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للجماعة.

المقاول الهارب محمد على يصف القنوات الإرهابية بالخونة

وظهر المقاول الهارب محمد على أمس، في فيديو مباشر عبر "فيسبوك"، في حالة نفسية سيئة بسبب عدم نزول الشعب المصري للمظاهرات، منتقدا القنوات المعارضة التابعة للإخوان، قائلا: "هي قنوات المعارضة فين؟ دا أنتو عندكو يجي 100 قناة، ولا أنتو بس فالحين في الكلام، ولابتقبضوا يا خونة؟".

الإرهابي الإخواني عصام تلمية ينتقض اللجان الإلكترونية الإخوانية

لم يكن الهارب محمد علي هو الوحيد الذي ينتقد أسلوب عمل الجماعة الإرهابية، فظهر الأخواني الهارب عصام تلمية وهو يهاجم عمل اللجان الإلكترونية الإخوانية في برنامجه على القنوات الإرهابية، إذ قال نصا: "فيه لجان إلكترونية عند الإخوان المسلمين، وبينشروا كلام بلا أدلة وبلا وقائع، وفيه ناس بتقبض على كده"، ليشهد شاهد من أهلها ويفضح غشهم، وكلما مرالوقت يظهر كذب وخداع وفبركة الجماعة الإرهابية، من خلال أعضائها نفسهم.

نوح: إذا اختلف اللصان ظهر المسروق

يقول مختار نوح الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن "جماعة الإخوان تطلق الدعوات التحريضية على التظاهر من حين لآخر، ليحللوا المال الذين يتقاضاوه من البلاد راعيه الإرهاب، وهذه أصبحت مهنتهم فأصبح همهم الشاغل الدعوة لانتشار العنف وبث الفتن في مصر".

ويشير إلى أن جماعة الإخوان طالما تحصل على الدعم المادي لن تتهاون في فعل أي شيء حتى إن كان على حساب وطنهم.

وعقب نوح، على الانشقاقات التي تحدث بين أفراد الجماعة الإرهابية، ومهاجمة المقاول محمد علي الهارب لقناة الجزيرة، قائلا: "إذا اختلف اللصان ظهر المسروق".