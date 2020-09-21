كريم السادات يطلق مبادرة للتبرع بأموال دعاية الانتخابات لمحدودي الدخل

أطلق كريم طلعت السادات المرشح الشاب لمجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، مبادرة تستهدف استغلال الأموال المُخصصة في الدعاية الانتخابية، لدعم محدودي الدخل في الدائرة الانتخابية.

وقال كريم طلعت السادات في بيان له: أطالب المرشحين، بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لصالح صندوق خدمي لدعم محدودي الدخل بالدائرة.

وأضاف "السادات": "لا يخفى على أحد ما يمر به الشعب المصري من أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، فهناك قطاع كبير تضرر بشكل كبير خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض العاملين بالقطاع الخاص".

واستطرد المُرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء: "تلك الأموال قد تخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل أهالي الدائرة، وهو ما سيكون أكثر إفادة من إنفاقها على الدعاية الانتخابية".

وأوضح "السادات": المبادرة لا تعني تخلي المرشحين عن الدعاية الانتخابية وعقد لقاءات جماهيرية مع الناخبين، وإنما اقتطاع الجزء الأكبر من تلك الأموال، وصرفها في أوجه تكون أكثر منفعة للناس.

واختتم "السادات" بيانه قائلًا: وإذا حققت تلك المبادرة النجاح، فمن الممكن أن يتم تعميمها على الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، مما سيعود بالنفع والاستفادة على محدودي الدخل بشكل أكبر".