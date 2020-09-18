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من أمام قبر والده.. كريم طلعت السادات يعلن ترشحه لـ"النواب"

كتب:

إبراهيم الديهي
03:42 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
كريم طلعت السادات أمام قبر والده بالمنوفية

كريم طلعت السادات أمام قبر والده بالمنوفية

 دشن كريم طلعت السادات نجل البرلماني والسياسي الراحل طلعت السادات، والمرشح في الانتخابات البرلمانية 2020، حملتة الانتخابية اليوم الجمعة من أمام قبر والده بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وقال كريم السادات، إن اختيار قبر والده بداية لتدشين الحملة رسالة لكل الأهالي، أنه يريد إحياء ذكرى والده واستكمال مسيرته وتاريخه وما قدمه لأهالي الدائرة، مؤكدا أن منزل والده بقرية ميت أبو الكوم مفتوح دائما أمام المرشحين.

جدير بالذكر أن كريم السادات قدم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، على النظام الفردي عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز القلم، واحتل رقم 2 في الكشوف الانتخابية.

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