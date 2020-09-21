صاحب إعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

لم تشكل الإعاقة التي أصابت قدمي محمدالسعيد، التي يعاني منها منذ الصغر، حيث منعته من الحركة، عائقا أمامه لتقديم أوراقه بمحكمة شمال الجيزة، للترشح لمجلس النواب.

الشاب البالغ من العمر 27 عاما، حصل على بكالريوس التجارة من جامعة الأزهر الشريف بتقدير عام جيد جدا، بالإضافة إلى ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة، الأمر الذي دفعه إلى تكوين سيرة ذاتية، تمكنه من دخول ماراثون الترشح 2021.

تقديم "محمد" أوراقه للترشح للبرلمان، لم تكن أولى خطواته من أجل البحث عن حقوق ذوي الإعاقة، حيث يقول الشاب العشريني، الذي ينتمي إلى محافظة كفر الشيخ ويقيم بالقاهرة، أنّه عمل لسنوات طويلة من أجل خدمة الأفراد والأسر التي لها المعناة ذاتها.

ويتابع: "اشتغلت ضمن برنامج تكافل وكرامة، وكنت من ضمن الشباب اللي ناقشوا قانون ذوي الإعاقة في الحوار المجتمعي اللي تم عقده في مجلس النواب عام 2018، وده أهم سبب دفعني للترشح".

ويوضح: "الدافع ده كبر عندي، وبقى هاجس بالنسبة ليا، بعد ما الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتم بذوي الإعاقة وبالتالي قدرنا يكون لينا مقاعد في البرلمان نوصل من خلالها صوتنا ونعبّر عن احتياجاتنا".

ويقول "محمد"، إنّ القانون الذي شارك في مناقشته قبل عامين فعّال جدا ومهم، لكن ينقصه عنصر التنفيذ، مضيفا: "أهم بند فيه واللي هيفيدنا كذوي إعاقة، هو تمكينا في التوظيف بنسبة 5% للعمل في القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى أنّ التعليم لتلك الفئة، يعد على قائمة أولوياته من أجل الترشح حيث يقول: "التعليم شئ أساسي لمجتمعنا عشان يتغلبوا على حالة الفقر اللي بيعانوا منها، خاصة إن أغلب ذوي الإعاقة، ينتمون إلى الأسر الفقيرة، والتعليم بيكون صعب، لأن في الأساس الحركة صعبة، وده بيودينا لنقطة ومطلب تاني وهو ضرورة العمل على توفير الأجهزة التعويضية ضمن منهجية، بحيث لا تمر سنين عديدة دون توفيرها للمحتاج حتى يتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي".