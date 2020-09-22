تبدأ من 2500 جنيه.. أسعار تأجير اليخوت النيلية للزفاف والخطوبة

تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح مرة أخرى بعد توقف دام نحو 6 أشهر، وذلك بالأماكن المفتوحة فقط، يبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن أماكن لإقامة حفل الزفاف أو الخطوبة في أماكن مفتوحة بالهواء الطلق، مثل اليخوت والمراكب التي تُعد خصيصًا لهذه المناسبات.

وترصد "الوطن" أسعار تأجير اليخوت لإقامة حفلات الزفاف والخطوبة على النحو التالي:

أسعار تأجير يخوت الأفراح والخطوبة

يبلغ سعر اليخت سعة 40 فردا نحو 2500 جنيه لمدة ساعتين فقط، يشمل الـDJ والكوشة والخدمة والليزر، ويمكنك دفع 500 للساعة الإضافية.

فيما يتراوح سعر اليخت النيلي المتحرك سعة الـ60 أو الـ70 فرد بين 3250 جنيهًا إلى 3400 جنيه لنحو ساعتين فقط، يشمل الـDJ والكوشة والخدمة والليزر.

أما اليخت سعة الـ100 أو الـ150 فرد يتراوح بين 4000 و4600 جنيه لمدة ساعتين فقط، يشمل أيضًا الكوشة والليزر والخدمة والـDJ.

فيما تعتمد إحدى اليخوت النيلية على تحديد سعر حفل الزفاف بناءً على وجبات الطعام المُقدمة، والذي يختلف بين 3 أنواع يختلف سعر كل منهم حسب المنيو المقدم: عشاء بسعر 100 أو 130 جنيهًا، إضافة لبرنامج بسعر 6500 جنيهًا يشمل الكوشة والزفة وتصوير فيديو وفوتوغرافيا.