بـ300 فرد كحد أقصى.. ضوابط إقامة الأفراح والجنائز بداية من اليوم

بدأ، اليوم، السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك إقامة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والمهرجانات الثقافية، وصلاة الجنازة في دور العبادة، بعد توقف دام قرابة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المُنعقد خلال الأسبوع الماضي.

وتستعرض "الوطن" ضوابط إقامة الأفراح والجنائز مجددًا، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية على النحو التالي:

ضوابة إقامة الأفراح والجنائز

- يُسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

- يُسمح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبحد أقصى 150 فردًا، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

- يُسمح بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة في الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك، على ألا تزيد نسبة الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، طبقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

- تُزاد نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدك تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

- يُسمح باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار في الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك، طبقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

- يُسمح بإقامة صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة وذلك في غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقًا للضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.