عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعلن فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي، إن واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة من الخبراء والمسؤولين في الوكالة الإيرانية للطاقة النووية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "مستعدون للرد على أي استفزازات إيرانية".