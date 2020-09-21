لو طالب منتظر النتيجة.. تفسير رؤيا العريس في المنام وفقا لـ ابن سيرين

قال ابن سيرين والنابلسي، أشهر عالمين في تفسير الأحلام، في كتابيهما عن تفسير الأحلام، أن من رأى في المنام أنه عريس، يرتدي زي العُرس، فإن تفسير هذا المنام، جاء على عدة أوجه كما ذكر العالمان المفسران للأحلام كما يلي:

رؤيا خير لو عريس لم يعرف عروسه.. ولو طالب هينجح

1- اتجه ابن سيرين الى أن رؤية الشخص في المنام على أنه عريس، هي رؤيا خير، بشرط إذا كان رأى أنه تزوج من امرأة لم يرها من قبل ولم يعرف مَن هي، فإن ذلك يعني أنه مقبل على خير وسيتولى منصبا جديدا مهما اذا كان يعمل، واذا كان طالب علم ينتظرالنتيجة، فإنه سيصيب نجاحا طيبا.

2- اذا رأى أنه عريس في العرس، وبين أناس كثيرين يعلون أصواتهم بالغناء والزغاريد، فإنه مقبل على منصب هام وجميع من يحيطون به سيحتفل به.

3- اذا رأى عروسه بوضوح، فإن ذلك دلالة على سيرزقه الله بأبناء وسيمنحه الله رزقا طيبا.

جدير بالذكر، أن ابن سيرين هو أبوبكر محمد بن سيرين البصري، التابعي الكبير والإمام القدير في التفسير، والحديث، والفقه، وتعبير الرؤيا، والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين، والمتوفي في 110هـ، بعد الحسن البصري بمائة يوم، وكان عمره نيفاً وثمانين سنة.

سمع عن أبي هريرة وابن عباس وكثير من الصحابة، وكان محدثًا فقيهًا إمامًا غزير العلم، علاَّمة في تفسير الأحلام، رأسًا في الورع ذا دعابة، لا يرى الرواية بالمعنى.

استكتبه أنس بن مالك بفارس، وروى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم وكان عالماً بالحساب، والفرائض، والقضاء، ذا وفرة، يفرق شَعره ويخضب بالحناء، يصوم يوماً ويفطر يوما، اشتهر ابن سيرين بالورع وكان عالما بارعا بتأويل الرؤى.

أما النابلسي فهو عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسي الدمشقي الحنفي، وعاش في الفترة من (1050هـ إلى 1143هـ/ 1641 إلى 1731م) وهو شاعر شامي وعالم بالدين والأدب ورحالة مكثر من التصنيف.

وولد النابلسي ونشأ وتصوف في دمشق، وقضى سبع سنوات من عمره في دراسة كتابات "التجارب الروحيّة" لِفُقهاء الصوفية، وقد تعدّدت رحلاته عبر العالم الإسلامي، الى إسطنبول ولبنان والقدس وفلسطين ومصر والجزيرة العربية وطرابلس وباقي البلاد السورية حتى استقر في مدينته دمشق وتوفي فيها.