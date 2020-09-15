جار مؤمن زكريا يحكي رؤيا في المنام بشفاء اللاعب: "قلتهاله وفرح جدا"

روى "عم علي" عامل بأحد ورش الكاوتش المجاورة لمنزل اللاعب مؤمن زكريا جناح الأهلي ومنتخب مصر، أحد المواقف التي جمعته باللاعب في الأيام الماضية، وذلك حينما رآه يركب سيارته بعدما نزل من بيته.

وقال "عم علي"، لـ"الوطن"، إنه رأى في منامه رؤيا لمهاجم الفريق الأحمر، تنبأ فيها بشفاءه، فصمم أن يرويها له بنفسه، "شفت في المنام إنه تعبان ومش قادر يمشي وكأنه هيقع، وبعدين سند بإيده كده وعدل نفسه ووقف تاني وكمل مشي".

وتذكر عامل الورشة في حديثه سنين من الجيرة جمعته بـ"مؤمن"، لم يجد خلالها منه سوى "كل خير"، على حد قوله، مشيراً إلى أنه قام بزيارته في الورشة أكثر من مرة، وكان يتعامل معه بكل تواضع.