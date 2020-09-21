بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالأقصر ونظيرتها بالبحيرة

وقعت الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر برئاسة صلاح محمد خليل، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برئاسة فتحى مرسي، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالبحيرة.

حضر التوقيع كل من أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس وأعضاء مجلس الإدارة بغرفتى البحيرة والأقصر.

وأكد صلاح خليل، أن توقيع البروتوكول رغبة من الغرفتين فى تدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة بين محافظة البحيرة ومحافظة الأقصر وتطوير العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع على المحافظتين.

ونص البروتوكول على تبادل المعلومات والخبرات بين الغرفتين في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية، خاصة الموارد الطبيعية التي تتميز بها كلا المحافظتين، وكذلك عرض أحدث المستجدات بالغرفتين من تطوير وتحديث وتوفير قاعدة بيانات لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإمدادهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تساعدهم على إقامة مشروعاتهم وكذلك تدريب العاملين وتأهيلهم على سرعة إنجاز الأعمال.

كما نص البروتوكول على المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة و تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتان، بالاضافة إلى نشر العروض التجارية التي تتلقاها كلا الغرفتين بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها، وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كلا المحافظتين.