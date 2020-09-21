صحة الأقصر: "100 مليون صحة" تواصل العمل لخدمة أهالي المحافظة

قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنّ المحافظة بدأت تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "الاعتلال الكلوي" من الجمعة الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020، استكمالا وتفعيلا لمبادرة 100 مليون صحة الخاصة بالكشف المبكر وفحص وعلاج الأمراض المزمنة "الضغط، السكر، والاعتلال الكلوي الذي يعد من المضاعفات المنتشرة بالنسبة لارتفاع ضغط الدم والسكر".

وأضاف أيوب، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ استجابة المواطنين للمبادرة جيدة بشكل كبير ولديهم وعي، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق المستهدف.

وتابع أنّ هذه ليست المبادرة الرئاسية الوحيدة التي يعمل حاليا في محافظة الأقصر، حيث توجد مبادرة "صحة الأم والجنين، الكشف المبكر على أورام الثدي"، وعدد من المبادرات الرئاسية التي تحاول تغطية المشاكل الصحية الخاصة بالمواطنين.

وأوضح أنّه إذا حدث وتم اكتشاف حالة ارتفاع في ضغط الدم، أو السكر في المبادرة، يتم تحويل المريض لأقرب مستشفى واستكمال الفحوصات الباقية، وصرف العلاج بالكامل بالمجان بقرار علاج على نفقة الدولة، متابعا: "نحن على مشارف التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر".