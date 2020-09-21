وحيد ممدوح يشارك نجوم الخليج فى حفلات المملكة السعودية

يحيي الفنان الكبير حسين الجسمي، اليوم، حفلا في المملكة العربية السعودية، بتوقيع عازف الجيتار وحيد ممدوح، وسيقام الحفل في مدينة ينبع، التي تبعد 300 كم شمالًا عن مدينة جدة، وهو ضمن حفلات كروز بالبحر الأحمر من نتظيم "روتانا".

كما سيشارك عازف الجيتار في حفل آخر، يحييه الفنان راشد الماجد، وأصيل أبو بكر، ويقوده المايسترو وليد فايد.

وأكد وحيد، أنه نوع جديد من الحفلات قائلًا في بيان: "أعتقد أنها تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة، مرورًا بميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، وميناء ينبع التجاري، ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم كما علمت، كنوع من الجولات بمياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر مع النجوم والموسيقى وهو نوع جديد من الحفلات في السعودية".