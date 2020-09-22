التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد يخدم 5 ملايين مواطن بقنا وسوهاج

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا، لجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن البرنامج ممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قدرها 457 مليون دولار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.

قاسم: البرنامج يحقق أهداف التنمية المستدامة

وأشار "قاسم"، إلى أن البرنامج يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفى مقدمتها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وتشجيع الصناعة والابتكار وتوفير البنية التحتية، علاوة على دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال، من حيث تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال مثل التسجيل والتراخيص ورخص البناء.

5 ملايين مستفيد

وأشار إلى إشادة البنك الدولي بارتفاع عدد المستفيدين لـ 5 ملايين مواطن من المشروعات التى تتم بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر بكل منهما.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020، قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا، لافتا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 بلغت حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، فضلا عن مساهمة المشروعات التى قام البرنامج فى تنفيذها بتوفير حوالى 250 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

معدلات متطورة فى قنا وسوهاج

وأوضح "قاسم"، أن المحافظتين تشهدان معدلات متقدمة في تطوير بالمراكز التكنولوجية، وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالي 202020/2021.

وفيما يخص الامتداد الجغرافى للبرنامج، أوضح أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، باعتبارها من المناطق المتأخرة تنمويًا والأكثر فقرًا، فإن البرنامج يسعى سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافي إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات قائم على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير أداء الإدارة المحلية في التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا، مشيرًا إلى قيام مكتب تنسيق البرنامج بخطوات تحضيرية بمحافظتي أسيوط والمنيا، شملت تكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلي .

وأوضح "قاسم"، أنه من أهم أهداف البرنامج أيضاً تحسين نظم إشراك المواطنين، والشفافية، وتعزيز نهج التنمية التي يقودها المجتمع وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الفقراء.