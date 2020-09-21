عقوبة طبيب المنيا المتهم بهتك عرض مريضة تصل لـ"المؤبد"

قال المحامى ياسر سيد أحمد، إن القانون نص على عقوبة المتهم بهتك عرض الآخر، بعقوبات مشددة.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، إن طبيب المنيا المتهم بهتك عرض مريضة داخل عيادته، قد يواجه عقوبة السجن من 7 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد.

وأوضح "سيد"، أن المادة 268 من قانون العقوبات نصّت على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد، مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصّت الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون نفسه على تشديد العقوبة، ومن شروط ذلك أن يكون المتهم له سلطة على المجني عليها.

وأوضح المحامي، أن المتهم هنا له سلطة على المجني عليها، كونه طيبب وهي مريضة، وتحت سيطرته.

وأصدرت النيابة العامة بيانا، اليوم، قالت فيه إن النائب العام أمر بحبس طبيب باطنة بمدينة بني مزار بالمنيا، بتهمة هتك عرض مريضة، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها.

وسألت "النيابة العامة" المجني عليها فشهدت بملامسة الطبيب مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم محاولته التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

كما سألت "النيابة العامة" طبيبة بالمستشفى فشهدت بعدم ملائمة ما آتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وأكدت تحريات الشرطة، صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وباستجواب الطبيب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام مبررًا ما آتاه من أفعال معها، لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه، وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.