القصة الكاملة لواقعة طبيب المنيا: هتك عرض مريضة.. وزميلته: تجاوز كل الحدود

كانت الأمور هادئة داخل عيادة طبيب الباطنة الشهير ببنى مزار، حين دخلت إليه مريضة، تطلب الكشف عليها لشكوى ما فى جسدها، بدأ الطبيب فى الكشف عليها، حتى تمادى فى ذلك وهتك عرضها، بملامسة أجزاء فى جسدها، فصرخت المريضة، واستغاثت بأسرتها، الذين اشتكبوا مع الطبيب، حتى تم إبلاغ الشرطة.

الواقعة التى جرت أحداثها نهاية أغسطس الماضي، المتهم فيها طبيب باطنة شهير بمدينة بني مزار شمال المنيا، الذي تناسى دوره كطبيب، وضرب بالقَسم عرض الحائط، القَسم الذي قال فيه "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال باذلًا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم"، فهتك عرض مريضته السيدة الأربعينية، دون خجل أو حياء، حتى أمرت النيابة العامة بحبسه.

النيابة العامة، قالت في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من الشرطة بنشوب شجار بين طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته، فانتقلت النيابة إلى العيادة وتبينت بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار.

وقاالت المجني عليها في التحقيقات التى باشرتها النيابة، إن المتهم لامس مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها، وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

وعلى سبيل الاستدلال، سألت النيابة العامة طبيبة عن الإجراءات التى اتخذها الطبيب خلال الكشف، فشهدت بعدم ملائمة ما آتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وأكدت تحريات الشرطة، صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وأفادت التحريات بشهرة الطبيب المتهم بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

واستمعت النيابة العامة للمتهم، الذي أنكر ما نسب إليه من اتهام مبررًا ما آتاه من أفعال معها، لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه، وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.