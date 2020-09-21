إيجارات السكن في مدينة نصر بجانب جامعة الأزهر: تبدأ من 250 جنيه

أسابيع قليلة، تفصلنا عن بداية العام الدراسي للجامعات، الأمر الذي يحث كثير من الأسر على بحث عن سكن للطلاب المغتربين، الذين لم يستطيعوا الحصول على مكان في المدينة الجامعية.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها جريدة "الوطن"، تستعرض أسعار إيجارات مساكن للطلاب المغتربين في مدينة نصر بجانب المدينة الجامعية للأزهر الشريف.

السرير يبدأ من 250 جنيه بمحيط جامعة الأزهر

ووفقًا لإيناس محمد واحدة من أصحاب العقارات السكنية في محيط جامعة الأزهر، أن الأسعار تتفاوت من مكان إلي أخر حسب رغبة الطالب أو ولي الأمر في توفير سكن لابنائهم، لكن تبدأ الأسعار من 250 جنيهًا للسرير، وغالبًا ما تكون الشقة مكونة من 3 غرف، ويتم وضع 4 أشخاص في كل غرفة.

وأضافت أن الوحدات التي يتواجد بها 3 أشخاص بالغرفة تبدأ من 350 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، حسب تشطيب الوحدة، بينما الغرفة الثنائية فأنها تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى 800 حسب تشطيب الشقة ووجود واي فاي وأجهزة كهربائية حديثة مثل سخان غاز، وثلاجة جديدة، وتلفاز وغيرها.

أسعار الإيجارات في الحي السادس بمدينة نصر

ويلجأ الطلاب "الذكور" إلى السكن في الحي السادس لأنه قريب من الجامعة، ووفقًا لطارق خلاف سمسار في مدينة نصر فأن الأسعار تتغير حسب طلب الأسرة، فيمكن تأجير الغرفة الكاملة لطالب يبدأ من 800 جنيه ويمكن ان تصل إلى 1500 جنيه، حسب الإمكانيات والتشطيب.

ويمكن للطلاب الحصول على سرير في الغرفة وهو يبدأ من 350 جنيه للسرير لـ4 أشخاص في الغرفة، بينما الـ 3 أشخاص في الغرفة يبدأ من 400 جنيه، والغرفة المزدوجه تبدأ من 600 جنيه.

وأضاف أن البعض يفضل شراء شقة مفروشة، وغالبًا ما يكون الشباب هم المبادرون، وتبدأ أسعارها ما بين 1200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه، حسب التشطيب وموقع الوحدة، ومن يقوم بتأجير الوحدة يكون مطالب بدفع من شهر إلى شهرين تأمين، بالإضافة إلى نسبة السمسار وتصل نسبته إلى شهر، يقوم بأخذ النصف من الساكن والنصف الأخر من المستأجر.