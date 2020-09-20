تبدأ من 250 جنيها للسرير.. أسعار الإيجار للمغتربين بجانب جامعة القاهرة

أسابيع قليلة تفصلنا عن العودة لدراسة في الجامعات، والتي من أجلها يغترب الكثيرين بعيدًا عن أسرهم، ويبدو في السؤال عن أسعار الإيجارات خلال فترة الدراسة، خاصة في محيط الجامعات.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أسعار الإيجارات للمغتربين في محيط جامعة القاهرة في منطقة بين السرايات والجيزة وأول الهرم وفيصل، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الإيجارات في محيط جامعة القاهرة

إذا كنت مغتربا وتدرس بجامعة القاهرة، فإن 3 مناطق هي التي تتصدر قائمة الطلاب، وهي بين السرايات، وفيصل والجيزة وبداية شارع الهرم، وفي كل الأحوال، فإنه يطلب عند السكن في تلك المناطق التوقيع على عقد بين صاحب العقار والساكن، ويحتفظ الأول بصورة من الرقم القومي للثاني، كما يتم دفع شهر إيجار وآخر تأمين.

أسعار الإيجارات في بين السرايات

ووفقًا للسيدة أم سماح، سمسارة عقارات في منطقة بين السرايات، فإن الإيجار في تلك المنطقة يتم بالسرير ودولاب فقط وليس بالغرف، وحسب إمكانية الشقة ومساحتها يتم تحديد عدد الأشخاص الذين يسكنون بها.

وغالبا تتكون الشقة من غرفتين وصالة وحمام، والمستلزمات المنزلية مثل البوتاجاز والثلاجة حسب إمكانية الشقة، وفي الشوارع الداخلية لمنطقة بين السريات، يصل متوسط سعر الغرفة التي يسكن بها 4 أشخاص حوالي 350 جنيها للفرد، بخلاف فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتي يتم اقتسامها بين الساكنين شهريًا.

أما الغرف المكونة من 3 سراير فيصل متوسط سعر السرير حوالي 450 جنيها، والغرف المجهزة للشخصين فمتوسط السعر 600 جنيه، ويصل سعر السرير في الشوارع الرئيسية حوالي 1500 جنيه، في كل الأحوال يطلب صاحب العقار صورة بطاقة الساكن وشهر إيجار وآخر تأمين.

أسعار الإيجارات في منطقة فيصل

أما في منطقة فيصل فيتحدث أسامة العمدة صاحب شركة تسويق عقاري، إن السعر يتحدد حسب قرب الشقة من الشوارع الرئيسية، لكن في المتوسط فإن أسعار الأسرَّة تتراوح ما بين 350 إلى 700 جنيه، حسب العدد ومساحة الوحدة.

أما تأجير الشقق، فانها تبدأ من 750 جنيها وتصل إلى 2000 جنيه للوحدات الفارغة "ويقوم الساكن بكتابة عقد لمدة سنة، ويكون ملتزم بشراء الأجهزة المنزلية، وغالبًا ما يكون مجموعة من الأصدقاء يقومون بالاشتراك في وحدة واحدة، لكن هذه الوحدة تكون ملزمة طوال السنة بصرف النظر عن وجود المغتربين من عدمه.

بينما تأجير الشقق المفروشة يبدأ من 1500 جنيه ويصل حتى 5000 جنيه، حسب مساحة الشقة والتجهيزات الموجودة بها.

أسعار الإيجارات في الجيزة وأول الهرم

أما عن أسعار الإيجارات في محيط ميدان الجيزة فأنها تبدأ من 450 جنيها للسرير ويمكن أن تصل إلى 750 جنيها، حسب عدد الأشخاص داخل الشقة.

أما الإيجار الوحدات السكنية في الجيزة فيبدأ من 1200 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، أما في أول الهرم فتبدأ من 2000 جنيه للوحدة الفارغة وتصل إلى 6 آلاف جنيه للمفروش.