حياة كريمة تستكمل مبادرة "رد الجميل" في مرحلتها الثانية بسوهاج

استكمالًا لمبادرة "رد الجميل"، التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" في جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وزعت، اليوم، نظارات العيون الطبية على الأهالي، كجزء من المبادرة، بعد متابعات الكشف والفحص الطبي، الذي استمر علي مدار الأسابيع الماضية، وذلك بواسطة القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة، في مرحلتها الثانية.

وتستمر مبادرة "رد الجميل"، لتوفير كل الدعم اللازم للمصريين في جيع محافظات الجمهورية الأكثر احتياجا، حيث تم الانتهاء من توزيع عدد 249 نظارة طبية بالمجان لأهالي قرية جزيرة شندويل بمحافطة سوهاج.

ويذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة الطبية، حوالي 1000 مستفيد بخدمات طبية مختلفة، تقدم على أعلى مستوى وبالمجان، وهي ما بين إجراء عمليات جراحية للعيون، وصرف الأدوية اللازمة، وتوزيع نظارات طبية.

ويأتي ذلك، ضمن القافلة الطبية التي تم إطلاقها بتعاون مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير "ضمن مبادرة رد الجميل".

نبذة عن مؤسسة حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة، هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف إلي التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شبابا متطوعا من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل، وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري والتنموي.

كما تعتبر مؤسسة "حياة كريمة" الذراع المجتمعية لشباب البرنامج الرئاسي، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.

وقد كان شباب البرنامج الرئاسي الذراع المنفذة لمبادرة "رد الجميل" وذلك من خلال غرفة عمليات "حياة كريمة" لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج في محافظات الجمهورية، وذلك حين أتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وتهدف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز علي بناء المواطن المصري، والتصدي للفقر متعدد الأبعاد، كما تسعي لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطويرالبنية التحتية للقري الأكثر احتياجا والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكول التعاون وشراكات وتجهيز فتيات الايتام.

كما تسعى للمساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب علي مستوي المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضا تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة، لتأهيل وتدريب ورعاية وتسعي أيضاً لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة علي حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.