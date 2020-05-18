رد الجميل.. مبادرة "الإنجيلية" وبيت العائلة بالإسكندرية لتطهير الشوارع

أطلق منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والكنيسة الإنجيلية بالعجمي ومركز إعلام وسط الإسكندرية، مبادرة "رد الجميل"، بالتعاون مع مجموعة القادة الدينيين والإعلاميين بالإسكندرية.

وذكرت الهيئة الإنجيلية، أنّ المبادرة تهدف إلى توجيه رسالة تقدير للعاملين في المجال الطبي، ونشر الوعي بأهمية التضامن والتماسك وقت الأزمات.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ المبادرة التي استمرت لمدة يومين بمنطقة العجمي، شملت رش وتطهير عدد من الشوارع الداخلية في مناطق الحي والحنفية بالعجمي، وتوزيع بعض الهدايا على 300 طفل وتشجيعهم على التعبير بطريقتهم عن أهمية التماسك في مواجهة الأزمة، وأهمية الوعي والوقاية في هذه المرحلة، واستخدام وقت فراغهم من خلال الرسم والألوان خلال فترة الحظر وعدم الخروج من المنازل.

كما ساهمت المبادرة في تقديم توعية للمنطقة عن طريق رسائل توعية عن أهمية النظافة والتباعد ومنع التجمعات والخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.