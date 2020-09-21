17 مرشحا لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في اليوم الخامس بشمال القاهرة

قال مصدر قضائي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إن إجمالى عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للترشح لمجلس النواب في اليوم الخامس، بلغ 17 مرشحا، بالإضافة إلى 135 آخرين، على مدار الأيام الأربعة الماضية، ليصل الإجمالي لـ152 مرشحا، على مدار الـ5 أيام الأولى، لسباق انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن إجراءات التقديم تتم بكل سهولة ويسر، مؤكدا على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية في كل مراحل التقديم.

وأوضح المصدر أن تقسيم المرشحين على الدوائر جاء كالتالي:

5 مرشحين عن دائرة التجمع الخامس.

مرشح لدائرة الزيتون.

مرشح لدائرة المرج.

مرشح لدائرة المطرية.

4 مرشحين لدائرة أول مدينة نصر.

مرشح لدائرة حدائق القبة.

مرشح عن دائرة عين شمس.

مرشحان عن دائرة الساحل.

جدير بالذكر، أن تقديم الطلبات بدأ منذ يوم الخميس الماضي، ومستمر يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري، حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.