مصر تدخل جينيس بأكبر علامة سلام في يومه العالمي بـ501 "لايف جاكيت"

باستخدام 501 "لايف جاكيت"، نجح المشاركون في احتفالية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ووزارة الرياضة، في رسم وتنفيذ كلمة "peace"، أو"سلام"، تزامنًا مع يوم السلام العالمى الموافق اليوم 21 سبتمبر، بالقرب من سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والقبطان ولاء حافظ، بطل موسوعة جينيس فى الغطس.

تنفيذ الكلمة الذي تم بواسطة سترات النجاة على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح، تم بواسطة 8 أشخاص في وقت قياسي بلغت مدته 11 دقيقة و21 ثانية.

وبحسب تصريحات القبطان ولاء حافظ لـ"الوطن"، دخلت مصر بذلك موسعة جينيس للأرقام القياسية، في إطار احتفالات اليوم العالمي للسلام.

وكان مقررا أن يتم تنفيذ أكبر علامة "سلام" أو piece فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 550 سباح، إلا أن منظمة الصحة العالمية والمصرية، أرسلت خطابًا لمنظومة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لإخطارهم بصعوبة تنفيذ العلامة على سطح مياه قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة هذا العدد الكبير من السباحين حرصا على التباعد الاجتماعي، طبقًا للبروتوكول الطبي المقرر للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولذلك كان القرار اسبتدال الفاعلية برسم كلمة "peace"، على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح.