صاحب أول رقم في«جينيس»: سنكسر الرقم التركي اليوم بـ600 سباح يرفعون شعار أكبر علامة سلام

تشهد بحيرة التمساح بالإسماعيلية، اليوم، حدثاً مهماً، بمشاركة 600 سباح وغطاس مصرى من الموهوبين، برفع أكبر علامة سلام احتفالاً بيوم السلام العالمى تحت سطح الماء، وتسجيل رقم قياسى جديد فى موسوعة «جينيس» باسم الفريق المصرى، لكسر الرقم التركى، المسجل باسم 460 سباحاً تركياً. الربان ولاء حافظ، المدرب، والمشرف على فريق الغطس، صاحب أول رقم قياسى فى موسوعة جينيس بأطول غطسة فى العالم، قال إنه فى العام 2016 عندما نفذ غطسة فى المياه استغرقت 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، دعا إلى مبادرة لكسر الرقم القياسى للغطس فى يوم السلام العالمى، والمسجل باسم تركيا، برفع أكبر علامة سلام تحت سطح الماء، وتابع: «يوجد فريق غطس تركى يضم 460 سباحاً، غطسوا تحت الماء رافعين شعار الاحتفال بيوم السلام العالمى، وذلك فى عام 2015».

كيف دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الغطس؟

- أثناء عملى فى هيئة قناة السويس ووجودى بين مجموعة من الغطاسين المصريين والعالميين، علمت منهم أن أطول غطسة تحت الماء مسجلة باسم غطاس أمريكى بـ51 ساعة و4 دقائق، وحينها انتابنى شعور بضرورة كسر الرقم، واخترت يوم 25 يناير فى احتفالات مصر بثورة يناير، وبعرض الأمر على الفريق مهاب مميش، وكان وقتها رئيس هيئة قناة السويس، وافق على الفور مبديا كل الدعم، وعرض الأمر على رئاسة الجمهورية، التى رحبت بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الرقم القياسى العالمى الجديد كنوع من أنواع الجذب السياحى لمصر، وبعد فترة طويلة من الاستعداد والتجهيز، جرى تنظيم مسابقة قمت خلالها بالغطس لمدة 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، وكسرت الرقم الأمريكى، وتم تسجيل مصر فى الموسوعة.

الربان ولاء حافظ: متحفز لتنفيذ الفكرة.. وإحنا أولى بالسلام العالمي من تركيا

لماذا فكرت مجدداً فى دخول «جينيس» من خلال الاحتفال بيوم السلام العالمى؟

- أنا متحفز لتنفيذ الفكرة لسببين، أولهما أن مصر بلد حضارة الـ7 آلاف سنة، راعية السلام على مدار كل القرون والعهود، وهى أولى بالسلام العالمى والاحتفال بيومه من تركيا التى ترعى الإرهاب وتدعم عناصره، والسبب الثانى كسر رقم فريق الغطس الجماعى التركى المسجل فى 2015 فى احتفالات يوم السلام العالمى بقبرص، والذى جرى تسجيله بـ460 سباحاً تركياً، ومن يومها وأنا متحفز لكسر الأرقام التركية، لأستعيد لقب صاحب أطول غطسة فى موسوعة جينيس، وليكن اللقب باسم مصر وليس تركيا.

كم عدد فريقك الذى ستكسر به الرقم التركى؟

- 600 سباح يغطسون تحت الماء، ومعهم لافتة عليها شعار السلام العالمى يرفعونها اليوم، الموافق 21 سبتمبر، تحت سطح الماء ببحيرة التمساح فى قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور مندوبين وأبطال وسباحين عالميين، فضلاً عن مسئولى موسوعة جينيس وأبطال عالميين من بعض دول العالم من المهتمين بالحدث.

من المكلف بالإشراف على الفريق؟ وما استعدادات الحدث؟

- أنا صاحب الفكرة، والمدرب المسئول عن الفريق المشارك فى الغطسة، والمشرف العام عليهم.

هل هناك جهات أخرى تشارك فى الحدث؟

- بالتأكيد، الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، ووزارة الشباب والرياضة، وقدم لنا الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كل الدعم، وآخره عقد استضافة الوزارة للمؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الغطسة وتسجيل رقم قياسى جديد فى الاحتفال باليوم العالمى للسلام عن طريق الغطس فى الماء.

ما أهمية الحدث لمصر فى الوقت الذى تسعى فيه لاستعادة مكانتها فى السياحة وعودة معدلاتها الطبيعية؟

- تنظيم مصر للحدث رسالة للعالم كله بأنها دولة تتمتع بالاستقرار السياسى والاقتصادى، كما يلفت انتباه السائحين فى كل دول العالم للعودة مرة أخرى لجعل المقاصد السياحية المصرية فى اهتمامهم، فضلاً عن كشف فضائح المتآمرين ضد الدولة فى الخارج، وفضح الشائعات الخطأ والمغرضة التى يروجونها ضد البلد.

لماذا لم تحاول كسر الرقم القياسى الذى كسره الغطاس التركى، بعد تسجيل أطول غطسة بشهر واحد؟

- حاولت ذلك، فى الاحتفال بيوم ثورة 30 يونيو فى قناة السويس، وقتها تعطلت الكاميرات التى كانت مستخدمة فى التصوير قبل بداية الحدث بـ3 ساعات.

تعهدت بكسر الرقم التركى بالغطس 6 أيام بشرم الشيخ في ذكرى نصر أكتوبر

هل لديك نية لكسر الرقم القياسى المسجل باسم غطاس تركى 60 ساعة؟

- بالتأكيد، وجهزت نفسى، وسأعلن عن مفاجأة بهذا الشأن، لأن الرقم له تحد خاص فى نفسى.

ولماذا التحدى؟ وما المفاجأة؟

- التحدى أن الغطاس التركى كسر الرقم الذى سجلته، ومدته 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، بعد شهر، إذ سجل 60 ساعة غطس فى احتفالات قبرص عام 2016، ومن يومها وأنا متحفز لكسر رقمه.

ومتى ستقوم بذلك؟

- هذه هى المفاجأة التى سأعلن لك عنها، سأغطس فى شرم الشيخ احتفالاً بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم 30 سبتمبر، ولن أخرج من تحت الماء إلا يوم 6 أكتوبر.

وكيف ستتعايش تحت الماء طوال هذه الأيام؟

- تدربنا كثيراً على مثل هذه الغطسات، نعيش حياتنا بصورة طبيعية نأكل ونشرب ونتنفس، وستصور كاميرات موسوعة جينيس الحدث لكسر الرقم التركى بجدارة واقتدار.

دور اتحاد الغوص

الاتحاد المسئول الأول عن الحدث والشريك الرئيسى فيه مع وزارة الشباب والرياضة، فالاتحاد هو الذى اختار السباحين المشاركين فى الحدث وعددهم 600، جرى اختيارهم بعناية فائقة، فضلاً عن رعايته للتدريبات المستمرة منذ بداية جمع الفريق وحتى يوم الاحتفال.