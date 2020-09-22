حمو بيكا من جزار لصاحب شركة إنتاج: ترك التعليم واشتغل على سيارة "كسح"

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة والتي تحمل اسم "شركة VIP للإنتاج الفني".

وترصد "الوطن" محطات في حياة حمو بيكا من بدايته كجزار مرورا بصاحب شركة إنتاج.

حمو بيكا اسمه الحقيقي محمد محمود من مواليد الإسكندرية، خرج من التعليم في مرحلة الابتدائية، ويعتمد في حفظ أغانيه على التلقين على غرار الراحل شعبان عبدالرحيم.

بدأ بيكا حياته العملية كجزار ثم سائق على سيارات الكسح وبعدها اتجه إلى غناء المهرجانات ليحقق أعلى نسب مشاهدات بأغانيه على "يوتيوب".

تعاقد مع السبكي ثم روتانا ليجد هجوما كبيرا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني ليتم فسخ التعاقد بينهم ويضطر أن ينشئ شركة إنتاج لنفسه ويضم فيها عددا من مطربي المهرجانات أصدقائه.

وأثيرت منذ أيام أزمة جديدة كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربي المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.