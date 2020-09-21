صور.. حمو بيكا يطلق شركة إنتاج خاصة به

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة والتي تحمل اسم "شركة VIP للانتاج الفني"

ونشر حمو عدد من الصور داخل شركته الخاصة والتي تحمل صور له وبورتريهات ومجموعه من الدروع التي حصل عليها من اليوتيوب

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا يوم 9 سبتمير الجاري بحفل زفافه من فتاة خارج الوسط الفني تدعي "زوزو".

وأحيا حفل الزفاف عدد من المطربين أصدقاء بيكا منهم حسن شاكوش وسعد الصغير ومحمود الليثي.