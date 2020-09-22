والد الطفلة "كنزي" يروي تفاصيل عودتها: لقيناها في بالوعة وصحتها جيدة

قال محمد محمد عبد الله، والد الطفلة كنزى المختفية منذ 6 أيام، إنه عثر على ابنته موجهاً الشكر لرجال الأمن الذين بذلوا مجهوداً كبيراً فى البحث عنها حتى العثور عليها، لافتاً إلى أنه تم العثور عليها فى "بلاعة"، ولكن لا يعلم أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ابنته كانت مختفية منذ 6 أيام، عندما ذهبت إلى حضانة "الأنوار المحمدية بمدينة العاشر من رمضان".

وتابع: "عندما ذهبت والدتها من أجل إعادتها إلى المنزل لم تجد إلا حقيبتها وقالوا لها لقد خرجت"، بينما قالت والدة الطفلة، إنه لا تعلم أي تفاصيل عن كواليس العثور عليها، ولكن الطفلة بصحة جيدة ولا يوجد به أي إصابات بجسدها.