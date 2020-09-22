فيديو.. استقبال الطفلة كنزي بالزغاريد والرقص والمهرجانات: لقيناها.. لقيناها

احتفل سكان منطقة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بعودة الطفلة كنزي محمد عبدالله، سنتين و10 أشهر.

وخرج الأهالي في مسيرة احتفالية وهم يهتفون "لقيناها لقيناها"، كما قاموا بتشغيل أغاني المهرجانات والرقص والاحتفال بعودتها أمام المنزل.

واختفت الطفلة "كنزي"، أثناء تواجدها داخل الحضانة، منذ 7 أيام، بعد تغيب "الدادة" عنها حيث خرجت وحدها بدون رفيق، وتركت حقيبتها فقط.

واتهم والد الطفلة مسئولوا الحضانة والعاملة، وحرر محضرا ضدهم، يتهمهم فيه بالتقصير والإهمال.

وقد أكد والدها لـ"الوطن"، أن الحضانة غير مرخصة، وتم غلقها منذ اختفاء الطفلة.

وتم إيجاد "كنزي"، منذ قليل، بتلقي والدها مكالمة على هاتفه، أبلغه فيها أحد الأشخاص بتواجدها وحدها بمكان بالقرب من المنزل، وعلى الفور توجه والدها، ووجدها بالفعل، ومن ثم توجه إلى قسم شرطة ثان بالعاشر من رمضان، للإبلاغ عن العثور عليها.