بعد قليل.. محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم القاعدة في السودان

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى "تنظيم القاعدة بالسودان".

والمتهمون هم كل من: عاطف شحات عبدالعال "هارب"، سمير محمد أحمد "هارب"، كمال صلاح، أحمد خالد أحمد، محمد هاني عبدالمجيد "هارب"، صلاح الدين محمد "هارب"، أحمد مجدي "هارب"، بلال محمد أحمد "هارب"، أحمد نصر محمد، عبدالله نصر "هارب"، محمد جمال، خالد مرجان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولي وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتأسيس جماعة إرهابية.