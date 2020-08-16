7 سبتمبر.. استكمال محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان

أجّلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثاني جلسات محاكمة 12 متهمًا، في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ كرداسة، والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ"الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان"، لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم، وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وسكرتارية طارق فتحي.