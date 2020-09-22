رفيقك في رحلتك.. 5 تطبيقات تساعدك في سفرك

بعد توقف حركة الطيران لأكثر من 6 أشهر حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وعودة السفر مرة أخرى، يخطط الكثيرون للرحلات سواء للتعلم أو لزيارة المعالم، وهناك العديد من التطبيقات التي قد تكون رفيقك في السفر.

ترصد "الوطن" التطبيقات الإلكترونية التي تساعدك في السفر، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

تطبيق google maps

يعتبر برنامج خرائط جوجل واحدا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تحتاجها خلال السفر، فهي المرشد الأول للتجول في المدن خاصة التي تزورها لأول مرة، ويوفر التطبيق الكثير من المميزات التي لا يعرفها الكثيرين، إذ يمكن من خلالها الوصول إلى وسائل النقل والمواصلات العامة، والمطاعم، وحتى حجز موعد فيها.

كما يوفر التطبيق إمكانية معرفة أماكن موقف سيارات، ويمكن تحديد الوجهة المراد التوجه إليها حتى في حالات ضعف الإنترنت.

تطبيق kayak flights لحجز الفنادق

برنامج كاياك فلايت يتيح لك حجز تذاكر الطيران والفنادق وحتى استئجار سيارة مناسبة، وهو يحتوي على خرائط لمباني المطارات، يتم تحديثها بصورة مستمرة، وعملية الحجز الآمنة ودون أي قيود في إدخال البيانات السياحية ومعلومات بطاقة الائتمان.

ومن مميزات التطبيق أنّه مجاني، ويمكنك من تنظيم خطط السفر، كما يمكن التسوق خلال الرحلة في البحث عن المحلات التجارية، ويمكنك مشاركة الخطط مع العائلة والأصدقاء.

تطبيق Trip Planner & City Guide للتخطيط للرحلة

من أفضل التطبيقات التي تساعد محبي السفر على وضع خطط السفر، وجدول سياحي للأماكن المسافر إليها، ويمكنك اختيار المعالم السياحية والترفيهية المختلفة في المدينة، كما يمكنك من اختيار أفضل المطاعم والفنادق حسب إمكانياتك المادية.

تطبيق Easy Currency Converter للتحويل للعملات

يعتبر من أهم البرامج التي تساعد على معرفة تحويل العملات حول العالم، حيث يمكن تحويل العملات بين أكثر من 180 عملة حول العالم، ويمكنك الاطلاع على الأخبار الخاصة بتغيير أسعار العملات.

تطبيق Google Translate

إذا كنت مسافرا إلى دولة أجنبية، لا يتحدث أهلها العربية، فاختيار تطبيق Google Translate مناسب للتواصل مع الآخرين، وهو يتوفر بأكثر من 103 لغات، كما يمكنك من الكتابة والترجمة الفورية بالكاميرا بـ88 لغة، وكذلك يمكنك من المحادثات الثنائية الفورية بـ43 لغة.