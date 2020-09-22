توقيع تحويل منتدي غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية اليوم
كتب:
مارينا رؤوف
09:57 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
جانب من المؤتمر قبل التوقيع
يستعد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط للتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.
ويضم منتدي غاز شرق المتوسط 7 دول وهم مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين.
يهدف المنتدي إلى إنشاء سوق غاز إقليمية يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية.
ويعمل المنتدي علي مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز.