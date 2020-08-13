سفير فرنسا بالقاهرة: قرار مصر إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" مهم للغاية

أشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بالمبادرة المصرية التي تكمن في المحاولة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الطاقة، بين كل الدول المهتمة بمسألة الطاقة في شرق البحر المتوسط، فقد قررت مصر إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وهي مبادرة مهمة للغاية، اتخذت منذ عامين.

وأضاف "روماتيه"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن فرنسا طلبت الانضمام لهذا المنتدى، وهي حاليا عضو مراقب فيه، ونحن طلبنا ذلك لأننا نرى أنه من خلال تجميع الدول، ومن خلال مشاركة مجموع الشركات العاملة في هذا القطاع المتعلق بالطاقة، في هذا المنتدى فإنه بإمكاننا تدعيم مقاربة مبنية على التعاون، وليس أن نترك أنفسنا نخوض في التوترات.

وتابع: "أنني أرى أن مبادرة مصر عادلة وشرعية ومهمة، ونحن نساند حقًا هذا المنتدى المتعلق بالغاز".