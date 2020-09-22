بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم نقل وملاكي بسوهاج

أُصيب 4 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، بناحية "المشايخ"، دائرة مركز دار السلام، في محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي، بناحية "المشايخ"، وسقوط عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة فريق من مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة نقل سوهاج، قيادة "السيد م. ع."، 45 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة ملاكي، قيادة "محمد ضاحي أبو الحسن"، 35 سنة، عامل، يقيم بناحية دائرة قسم أول سوهاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة الثانية، إضافة إلى اثنين من مرافقيه، "فريد شوقي سامي"، 40 سنة، عامل، و"علي سليمان صديق، 40 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز دار السلام، كما أصيب أحد مرافقي قائد السيارة الأولى "صدام سيد"، 38 سنة، عامل.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي ومستشفى دار السلام المركزي، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية، وتم رفع أثار الحادث لإعادة الحركة المرورية على الطريق، مع التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث.