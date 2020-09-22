ليه مطلعتش ملك؟.. يوسف عيد "موال غنائي" لم يستمع إليه أحد

"يا حلو ياللي العسل سايل من الشفة.. شعرك سلاسل دهب دمك كمان خِفة.. أدفع في مهرك أُلوف.. وأهديكي جميع مالي لو قولتي كلمة YES مع بسمة من الشفة".. جزء من موال غنائي أداه الفنان يوسف عيد، إعجابًا بجمال نيكول سابا "أنيتا" خلال أحداث فيلم "التجربة الدنماركية"، وهو مشهد وحيد ظهر فيه الفنان الموهوب في الفيلم، لكنه أحد أجمل مشاهد العمل الفني.

6 سنوات مرت على رحيل الفنان يوسف عيد، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر من عام 2014، ابن الجمالية الذي اتجه إلى عالم التمثيل بعد إنهاء دراسته الأزهرية، ورغم جمال صوته وقدرته على الغناء، لكنه لم يستفد من موهبته الثرية بالشكل اللائق.

عدد من الأعمال الفنية شارك فيها يوسف عيد بالغناء، بينها مشاركته مع الفنان عادل إمام في عدد من الأفلام، فبخلاف "التجربة الدنماركية"، منح الزعيم الفرصة للفنان الأسمر، بإطلاق موال صغير خلال أحداث فيلم "بوبوس" بطولة الفنانة يسرا، أشرف عبدالباقي.

"من قبل لوم العوازل كان السلام بالإيد.. صبح السلام بالكتابة من بعيد لبعيد".. موال أداه عيد، أمام وحش الشاشة وملك الترسو فريد شوقي، قدم يوسف عيد، خلال أحداث مسرحية "شارع محمد علي"، بطولة شريهان، وحيد سيف، المنتصر بالله، هشام سليم.

"يا دنيا أنا بسألك.. ليه أنا مطلعتش ملك"، استعراض غنائي شارك به يوسف عيد، خلال أحداث فيلم "يا مهلبية يا"، بطولة ليلى علوي، هشام سليم.

خطف يوسف عيد، الأنظار إليه مجددًا عندما بدور النجم العالمي "بوب مارلي"، في فيلم "الحرب العالمية التالتة"، أمام أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد.

يعد يوسف عيد، موهبة فنية مكتملة الأركان، يجمع بين سلاسة الأداء، وخفة الظل التي لا ينازعه فيها أحد، وصوت ذهبي قادر على الغناء وإطلاق المواويل، ورغم ذلك لم يحصل يومًا على البطولة المطلقة، ولم تفرد له مساحات واسعة في أدواره.

"أضاف عيد للأفلام نكهة من الفرح والبهجة، بقيت محفورة في أذهان المشاهدين على مر التاريخ".. كلمات نعى بها الزعيم عادل إمام، الفنان يوسف عيد بعد رحيله.