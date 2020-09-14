في عيد ميلاده.. تصريحات مثيرة لنجم الغموض والتشويق يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف نجم الغموض والتشويق في أعماله الفنية، استطاع فرض نفسه في السينما والتلفزيون، معتمداً إظهار موهبته بكل حنكة وذكاء، ووضع​ بصمته الخاصة في الأعمال التي شارك فيها، حيث أبهر الجمهور بأدواره الرائعة والمتميزة، ليصبح واحداً من أشهر النجوم في التمثيل.

يحل اليوم الموافق 14 سبتمبر، ذكرى ميلاد النجم يوسف الشريف، حيث إنه موليد عام 1978، قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي ساهمت في شهرته، شارك في 7 أفلام بدايه من فيلم سبع ورقات كوتشينة عام 2004، حتي بطولة فيلم بني آدم عام 2018، كما شارك في بطولة 16 مسلسل بدأها بمسلسل العميل 1001 عام 2005، مروا ببطولة العديد من المسلسلات حتي آخر أعماله مسلسل النهاية 2020.

تستعرض "الوطن" بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان يوسف الشريف مجموعة من التصريحات المثيرة التي لا تنسى عن الفن والحياة.

- اسمي الحقيقي محمد إسماعيل ناجي.

- أرفض رفضاً قاطعاً أن تظهر أى ممثلة خلال المسلسل بقميص نوم مفتوح، أو بأى زى يظهر مفاتن جسدها، ورفض لمس أى ممثلة.

- لا أوافق أن تظهر أى ممثلة خلال العمل وهى ترتدى أى ملابس خادشة.

- طالبت بلجنة خاصة للرقابة على المسلسلات الرمضانية، على أن تكون هذه اللجنة مسئولة عن كل ما نشاهده من أعمال درامية.

- هناك مسلسلات فى رمضان تتضمن مشاهد رقص ومايوهات وغيرها، ولهذا طالبت بهذه اللجنة.

- أضع شروطاً معينة، مثل ألا يكون هناك مشهد فى السرير، أو قبلة، أو أى أشياء من هذا القبيل، على أن تكون هذه الشروط مكتوبة فى العقد.

- فكرت فى الاعتزال أربع مرات من قبل، وعدلت عن هذا القرار بسبب حبى للفن والتمثيل، وهذه القرارات بدأت بعد فيلمى «هى فوضى»، حيث عرض على بعده عمل سينمائى كبير وكانت فرصة ذهبية، ولكن بعد قراءتى للسيناريو رفضت بعض المشاهد، فقال لى المخرج وقتها: «مش شغلك»، واعتذرت عن الفيلم.

- قعدت سنتين بسبب كده وكنت هسيب الفن وفجأة ربنا فتحها.

- المجهول فى حياتى عموما "السياسية"، لا أحب الحديث أو النقاش فيها، لأنها بعيده كل البعد عن دراستي.

- أبى هو القيصر فى حياتي، وأيضا أمي، لأنهما من أكثر الناس الذين أثروا في بشكل كبير.

- محمد صلاح هو العالمي في حياتي، وأنا أفتخر بأنه مصرى، وأيضا افتخر بالفنان عادل إمام، والمطرب عمرو دياب، وهناك حوالي 10 أسماء افخر بأنهم مصريين: "بزعل من أي واحد بيفطس أي حاجة حلوة مصري بيعملها".

- أكثر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتي: "كنت هازعل أوى لو محبتنيش لأنى حبتها بجد".

- مرحلة زواجى كانت زي الورد، بالتأكيد كنت سعيد بها جدا، وكنت مؤمن أنها ستقدم عمل فنى محترم، فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.

- اخترت أن أكون شريراً لأن «مفيش ملاك على الأرض».

- أبرز عيوبي هي التدخين والعصبية.

- كنت متخوفاً من شكلى فى «اسم مؤقت» ولكن زوجتى أقنعتنى.

- أقوم بمشاهد الأكشن بنفسى كى تكون هناك مصداقية فى العمل، وليصل الشعور بشكل حقيقى للمشاهد.

- مسلسل "الصياد" فكرتي.. والمؤلف لم يستوعبها في البداية.

- يوسف شاهين ديمقراطي في الحياة وديكتاتور في التصوير.

- إياك أن تضيع ركعة كنت تنوي أن تركعها لله من أجل مسلسل القيصر أو أي مسلسل آخر(خاب وخسر من أدرك رمضان و لم يغفر له)".

- أنا بالنسبة لي الموضوع مش أجر، وده آخر حاجة بفكر فيها وهذا ليس ادعاء" .

- مانويل جوزيه افضل مدرب جه مصر.. مدرب عبقري فنيا وبارع كقائد وبيحب مصر.. خسارة كان نفسي يدرب منتخب مصر في كأس العالم.

- "مش غلط إنك تتفرج على كفر دلهاب في وقت فراغك (خصوصا إنك ممكن تتابعه في الوقت اللي تختاره) بس الغلط، إنه يشغلك ويضيع منك أيام بجد متتعوضش".

- أكتر حاجة حريص أزرعها في أولادي أنهم يعرفوا ربنا.